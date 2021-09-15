У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького близько 09.00 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primera.

Чоловік і жінка, які перебували в салоні, загинули.

Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

Зараз там працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Усі обставини події встановлюються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна (або без такої).

У Дніпрі вибухнув автомобіль – двоє загиблих / 3 фотографии

Більш детальну інформацію в Нацполіції обіцяють оприлюднити згодом.

О 03.34 в Дніпрі на тимчасовій зупинці, що на проспекті Дмитра Яворницького, горів автомобіль Mitsubishi Eclipse Cross.

Вогнем знищено моторний відсік та салон легковика. Пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати о 04.13.

Загиблих та постраждалих унаслідок нічної пожежі немає.