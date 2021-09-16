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Дмитро Кудрявцев |

Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше

ДТП

В среду, 15 сентября, в результате аварии в Польше погибли двое украинцев.

Как сообщила представительница полиции города Рава-Мазовецка Малгожата Левандовска, ДТП произошло в Лодзинском воеводстве.

Микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулся на дороге №707 с грузовиком Man с прицепом. Трое мужчин, среди которых оказался 39-летний гражданин Украины, погибли на месте.

Еще один украинец, 37-летний мужчина, скончался позже. По факту аварии ведется расследование под руководством прокуратуры.

Двое украинцев погибли в результате ДТП в Польше

Левандовска отметила, что причина ДТП в настоящий момент устанавливается. Водитель транспортного средства Man не был в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснили правоохранительные органы, жертвами аварии стали работники одной из строительных фирм.

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Источник: Укринформ

Фото: Radio Victoria “Między Łodzią a Warszawą”

Фото: Depositphotos

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