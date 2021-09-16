Двоє українців загинули внаслідок ДТП у Польщі

У середу, 15 вересня, внаслідок аварії у Польщі загинули двоє українців.

Як повідомила представниця поліції міста Рава-Мазовецька Малгожата Левандовська, ДТП сталася у Лодзькому воєводстві.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter зіткнувся на дорозі №707 із вантажівкою Man з причепом. Троє чоловіків, серед яких виявився 39-річний громадянин України, загинули на місці.

Ще один українець, 37-річний чоловік, помер пізніше. За фактом аварії ведеться розслідування під керівництвом прокуратури.

Левандовська зазначила, що причина ДТП зараз встановлюється. Водій транспортного засобу Man не був у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясували правоохоронні органи, жертвами аварії стали працівники однієї з будівельних фірм.

Джерело: Укрінформ

Фото: Radio Victoria “Między Łodzią a Warszawą”