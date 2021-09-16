Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Двоє українців загинули внаслідок ДТП у Польщі

ДТП

У середу, 15 вересня, внаслідок аварії у Польщі загинули двоє українців.

Як повідомила представниця поліції міста Рава-Мазовецька Малгожата Левандовська, ДТП сталася у Лодзькому воєводстві.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter зіткнувся на дорозі №707 із вантажівкою Man з причепом. Троє чоловіків, серед яких виявився 39-річний громадянин України, загинули на місці.

Ще один українець, 37-річний чоловік, помер пізніше. За фактом аварії ведеться розслідування під керівництвом прокуратури.

Двоє українців загинули внаслідок ДТП у Польщі

Левандовська зазначила, що причина ДТП зараз встановлюється. Водій транспортного засобу Man не був у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясували правоохоронні органи, жертвами аварії стали працівники однієї з будівельних фірм.

Читайте
Найважчі травми у двох українок: консул про стан постраждалих у ДТП в Туреччині

Джерело: Укрінформ

Фото: Radio Victoria “Między Łodzią a Warszawą”

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка