В Ивано-Франковской области вблизи села Вороненка Надворнянского района произошел взрыв во время разжигания костра туристами.

В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло в 21.20 15 сентября, два человека погибли. Четверо получили травмы, один из которых – контузию.

В это время на полонине Под-Берды находилось 12 человек, среди которых двое детей – пяти и трех лет.

Травмированных переносили на носилках и транспортировали автомобилями повышенной проходимости.

В 04.20 пострадавших от подножия горы повезли в больницу.

К поисково-спасательной операции, которая длилась всю ночь, были привлечены специалисты ГСЧС Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Всего – 48 человек и 14 единиц техники.

Кроме того, на месте происшествия работало три бригады медиков.

По какой причине произошел взрыв, пока не установлено.