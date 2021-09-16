Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У туристів у Карпатах вибухнуло багаття. Є загиблі та травмовані

Вибух в Івано-Франківську

В Івано-Франківській області поблизу села Вороненка Надвірнянського району стався вибух під час розпалювання багаття туристами.

Унаслідок надзвичайної події, яка сталася о 21.20 15 вересня, дві людини загинули. Четверо дістали травми, одна із яких – контузію.

У цей час на полонині Під-Берди перебувало 12 осіб, серед яких двоє дітей – п’яти та трьох років.

Травмованих переносили на ношах та транспортували автомобілями підвищеної прохідності.

О 04.20 постраждалих від підніжжя гори повезли до лікарні.

До пошуково-рятувальної операції, яка тривала усю ніч, були залучені спеціалісти ДСНС Івано-Франківської та Закарпатської областей. Загалом – 48 осіб та 14 одиниць техніки.

Крім того, на місці події працювали три бригади медиків.

Із якої причини стався вибух, поки що не встановлено.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка