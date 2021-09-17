Председатель районного суда в Винницкой области получил взятку в размене 120 тысяч гривен.

Злоумышленник обещал за эту сумму ускорить гражданского дела и принять решение в пользу взяткодателя, сообщает пресс-служба местного ГУНП.

Содействие полицейским оказывали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В результате обыска правоохранители изъяли доказательства преступления, а также более $50 тысяч.

Главе райсуда вручено уведомление о подозрении в нарушении ч.3 ст.368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Обещал ускорить рассмотрение дела: в Винницкой области задержали судью за получение взятки / 2 фотографии

Ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и конфискацией имущества.