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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Более 1 млн грн взятки: главе Харьковского областного совета вручили подозрение

Артур Товмасян

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило подозрение председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Чиновника подозревают в получении взятки в размере 1,05 млн грн.

По данным следствия, председатель Харьковского областного совета вместе с заместителем требовал деньги у руководителя коммунального предприятия, которое основал совет.

Это произошло в начале года, а в течение первого полугодия Товмасян с сообщником получили указанную сумму четырьмя частями. В обмен на полученные средства они обещали не увольнять руководителя предприятия с должности.

Сейчас решается вопрос об избрании Артуру Товмасян меры пресечения. Против него завели уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством).

В случае доказательства вины Товмасяну может грозить лишение свободы от восьми до 12 лет с конфискацией имущества. После этого ему нельзя будет занимать определенные должности до трех лет.

Артур Товмасян

Артур Едмарович Товмасян занял пост председателя Харьковского областного совета в декабре 2020 года.

Ранее он возглавлял Харьковскую районную государственную администрацию. Сейчас ему 40 лет.

Фото: НАБУ, Харьковская обласная рада

Источник: НАБУ

Фото: НАБУ

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