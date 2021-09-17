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Дмитро Кудрявцев |

Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря

Задержание на Виннитчине

Голова районного суду у Вінницькій області отримав хабар в розміні 120 тисяч гривень.

Зловмисник обіцяв за цю суму прискорити цивільної справи і прийняти рішення на користь хабародавця, повідомляє прес-служба місцевого ГУНП.

Сприяння поліцейським надавали співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В результаті обшуку правоохоронці вилучили докази злочину, а також більш $ 50 тисяч.

Главі райсуду вручено повідомлення про підозру в порушенні ч.3 ст.368 (Одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря
Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря
Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря
Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря
Обіцяв прискорити розгляд справи: на Вінниччині затримали суддю за отримання хабаря / 2 фотографии

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади та конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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