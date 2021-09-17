Взрыв в Кривом Роге – в каком состоянии пострадавшие

В результате пожара на седьмом этаже девятиэтажки в Кривом Роге, начавшегося со взрыва, пострадал 52-летний мужчина. Предварительно он отравился продуктами горения.

От госпитализации мужчина отказался.

Из соседней квартиры сотрудники Службы спасения также спасли 10-летнего мальчика.

Ребенка вывели на свежий воздух по лестничной клетке, надев аппарат для защиты органов дыхания.

Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждается.

Сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Мухиной в Кривом Роге поступило от жительницы дома 17 сентября в 09.54.

Женщина рассказала, что слышала крики детей на одном из балконов, а на земле лежит дверная или оконная рама.

Спасатели, прибыв на место происшествия, установили, что в жилой комнате квартиры на седьмом этаже произошел пожар.

Местные СМИ с места происшествия сообщали о четырех пострадавших – дедушке и трех его внуках.

Сотрудники ГСЧС говорят о двух пострадавших – 52-летнем владельце квартиры и соседском 10-летнем мальчике.

Взрыв в Кривом Роге: что известно о состоянии пострадавших / 3 фотографии

Огнем повреждены мебель и вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м.

Пожар удалось локализировать в 10.28, а ликвидировать – в 10.35.

На месте происшествия работало 16 человек личного состава. Также к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекли пять единиц техники.