Вибух у Кривому Розі – у якому стані постраждалі

Унаслідок пожежі на сьомому поверху дев’ятиповерхівки в Кривому Розі, що почалася з вибуху, постраждав 52-річний чоловік. Попередньо він отруївся продуктами горіння.

Від госпіталізації чоловік відмовився.

Із сусідньої квартири співробітники Служби порятунку також врятували 10-річного хлопчика.

Дитину вивели на свіже повітря сходовою кліткою, вдягнувши апарат для захисту органів дихання.

Наразі хлопчик перебуває в задовільному стані та госпіталізації не потребує.

Повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Мухіної в Кривому Розі надійшло від мешканки будинку 17 вересня о 09.54.

Жінка розповіла, що чула крики дітей на одному з балконів, а на землі лежить дверна або віконна рама.

Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що в житловій кімнаті квартири на сьомому поверсі сталася пожежа.

Місцеві ЗМІ з місця події повідомляли про чотирьох постраждалих – дідуся та трьох його онуків.

Співробітники ДСНС говорять про двох постраждалих – 52-річного власника квартири та сусідського 10-річного хлопчика.

Вибух у Кривому Розі: що відомо про стан постраждалих / 3 фотографии

Вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м.

Пожежу вдалося локалізувати о 10.28, а ліквідувати – о 10.35.

На місці події працювало 16 представників особового складу. Також до ліквідації наслідків надзвичайної події залучили п’ять одиниць техніки.