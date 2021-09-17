Вибух у Кривому Розі – у якому стані постраждалі

Унаслідок пожежі на сьомому поверху дев’ятиповерхівки в Кривому Розі, що почалася з вибуху, постраждав 52-річний чоловік. Попередньо він отруївся продуктами горіння.
Від госпіталізації чоловік відмовився.
Із сусідньої квартири співробітники Служби порятунку також врятували 10-річного хлопчика.
Дитину вивели на свіже повітря сходовою кліткою, вдягнувши апарат для захисту органів дихання.
Наразі хлопчик перебуває в задовільному стані та госпіталізації не потребує.
Повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Мухіної в Кривому Розі надійшло від мешканки будинку 17 вересня о 09.54.
Жінка розповіла, що чула крики дітей на одному з балконів, а на землі лежить дверна або віконна рама.
Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що в житловій кімнаті квартири на сьомому поверсі сталася пожежа.
Місцеві ЗМІ з місця події повідомляли про чотирьох постраждалих – дідуся та трьох його онуків.
Співробітники ДСНС говорять про двох постраждалих – 52-річного власника квартири та сусідського 10-річного хлопчика.
Вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м.
Пожежу вдалося локалізувати о 10.28, а ліквідувати – о 10.35.
На місці події працювало 16 представників особового складу. Також до ліквідації наслідків надзвичайної події залучили п’ять одиниць техніки.