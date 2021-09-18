Двое защитников получили ранения: боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе

В результате обстрела пророссийских наемников на Донбассе двое украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения.

Бойцов доставили в лечебное учреждение: состояние их здоровья – удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По состоянию на 7.00 18 сентября 2021 было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В частности, неподалеку от населенного пункта Пески враг вел обстрел из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм.

Кроме того, в направлении Павлополя российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов.

В сторону поселка Зайцево оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

На все обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях российских наемников было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.