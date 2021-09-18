Двох захисників було поранено: бойовики сім раз порушили режим тиші на Донбасі

В результаті обстрілу проросійських найманців на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні поранення.

Бійців було доставлено до лікувального закладу: стан їхнього здоров’я – задовільний, повідомили в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

Станом на 7.00 18 вересня 2021 було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Зокрема, неподалік від населеного пункту Піски ворог вів обстріл із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120-мм.

Крім того, в напрямку Павлопіль російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.

В сторону селища Зайцеве окупанти стріляли з гранатометів різних систем і замінували ділянку місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

На все обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь. Про дії російських найманців було повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.