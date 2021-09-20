Стрельба в университете Перми: мужчину, открывшего огонь, ликвидировали

Стрелка, устроившего стрельбу в Пермском университете в России, задержали. Об этом сообщили на официальной странице учебного заведения в соцсетях.

Следственный комитет РФ уже возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы. Также следователи подтвердили, что стрельбу в Пермском университете устроил студент вуза.

По официальной информации, он оказывал сопротивление при задержании, поэтому был ранен, вследствие чего и умер.

В Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы в Пермском университете погибли пятеро человек, еще шестеро были ранены.

По предварительной информации, огонь открыл Тимур Бекмансуров. В российской соцсети ВКонтакте появилась предполагаемая предсмертная записка пермского стрелка. В ней он подробно рассказал о своих мотивах и о том, как спланировал преступление.

20 сентября в российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Студенты обнародовали кадры, где стрелок заходит в здание вуза и открывает огонь возле входа.

На некоторых видеозаписях видно, как студенты выпрыгивали из окон, чтобы спастись.