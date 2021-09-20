Тимур Бекмансуров объяснил, почему устроил стрельбу в Пермском университете

Тимур Бекмансуров, устроивший, по информации СМИ, стрельбу в Пермском университете, оставил записку, в которой рассказал, как готовился к этому и почему так поступил.

В частности, он отметил, что все произошедшее не является терактом. По его словам, он не находился в каких-либо экстремистских организациях. Также никто не знал о его плане.

— Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что пришло время сделать то, о чем я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия… Для меня на имело значения, как я это сделаю: буду использовать оружие или автомобиль, а, возможно, и бомбу с ножом, — написал Бекмансуров.

Он объяснил, что решил выбрать вариант со стрельбой, так как у него неплохо получалось это делать. Поэтому в марте 2021 года он собрал необходимую сумму для покупки оружия и после того, как ему исполнилось 18 лет, начал заниматься получением лицензии.

Стрельба в Пермском университете произошла 20 сентября. По данным Следственного комитета Российской Федерации, восемь человек погибли, шестеро получили ранения.

Стрелка, устроившего стрельбу в Пермском университете в России, задержали. Следователи подтвердили, что огонь открыл студент вуза.

По официальной информации, он оказывал сопротивление при задержании, поэтому был ранен, вследствие чего и умер.

Фото: Telegram-канал 112