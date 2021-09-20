Тимур Бекмансуров пояснив, чому влаштував стрілянину в Пермському університеті

Тимур Бекмансуров, який, за інформацією ЗМІ, влаштував стрілянину в Пермському університеті, залишив записку, в якій розповів, як готувався до цього і чому так вчинив.

Зокрема, він зазначив, що все, що сталося, не є терактом. За його словами, він не перебував у жодних екстремістських організаціях. Також ніхто не знав про його план.

– Думав про це давно, минали роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв. З середини 10 класу почав відкладати гроші на купівлю вогнепальної зброї… Для мене на мало значення, як я це зроблю: використовуватиму зброю чи автомобіль , а, можливо, і бомбу з ножем, – написав Бекмансуров.

Він пояснив, що вирішив обрати варіант зі стріляниною, оскільки у нього непогано виходило це робити. Тому до березня 2021 року він зібрав необхідну суму для купівлі зброї й після того, як йому виповнилося 18 років, почав займатися отриманням ліцензії.

Стрілянина в Пермському університеті сталася 20 вересня. За даними Слідчого комітету Російської Федерації, восьмеро людей загинули, шестеро дістали поранення.

Стрільця, який влаштував стрілянину в Пермському університеті в Росії, затримали. Слідчі підтвердили, що вогонь відкрив студент ВНЗ.

За офіційною інформацією, він чинив опір правоохоронцям під час затримання, тому був поранений, внаслідок чого і помер.

Фото: Telegram-канал 112