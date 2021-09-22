65-летний Тенгиз Ецадеишвили, которого задержали по подозрению в жестоком убийстве 37-летней Оксаны Кени, которая приехала в Киев с Черниговщины на заработки и жила в палатке на берегу Днепра, рассказал полиции, что бил свою жертву тяпкой. Мотивом преступления стали неразделенные чувства — женщина якобы отказала ему в интимной близости.

Погибшая работала кассиром в супермаркете, а чтобы сэкономить на жилье, поселилась на пляже. Вскоре у нее появились соседи — двое мужчин, которые жили в другой палатке. Местные рыбаки часто видели компанию на берегу, именно они помогли составить фоторобот убийцы.

Сначала полиция вышла на след его товарища. Тот рассказал, что ночью женщина куда-то исчезла, а Тенгиз предложил срочно переехать на другой пляж и забрать ее палатку.

Убийство женщины произошло во время ссоры. Подозреваемый копам признался, что с Оксаной были знакомы всего два дня. Она ему очень понравилась, и как-то вечером предложил провести ночь вместе, на что получил категорический отказ. Оскорбленный мужчина начал бить женщину руками и ногами, а затем схватил тяпку и ударил по голове.

Но на суде по избранию меры пресечения он уже отказался от своих признаний. Сказал, что очень болен и в таком состоянии просто не смог бы убить человека. Более того, заверил, что копы его избили и даже пришлось ехать в больницу.

В Украину Тенгиз Ецадеишвили бежал из России, где его якобы уже судили за мошенничество и разбой. Однако Оксана Кеня — не первая его жертва. Он жестоко убил свою любовницу с Винницкой области — заподозрил в краже денег. Его приговорили к 14 годам, он должен был сидеть до 2025-го, но в августе его выпустили за хорошее поведение.

Не прошло и месяца после освобождения, как он снова убил человека. На этот раз Ецадеишвили грозит пожизненное.