65-річний Тенгіз Ецадеішвілі, якого затримали за підозрою у жорстокому вбивстві 37-річної Оксани Кені, яка приїхала до Києва з Чернігівщини на заробітки і жила в наметі на березі Дніпра, розповів поліції, що рубав свою жертву сапою. Мотивом злочину стали нерозділені почуття – жінка нібито відмовила йому в інтимній близкості.

Загибла працювала касиром у супермаркеті, а щоб зекономити на житлі, оселилася на пляжі. Згодом у неї з’явилися сусіди – двоє чоловіків, які жили в іншому наметі. Місцеві рибалки часто бачили компанію на березі, саме вони допомогли скласти фоторобот вбивці.

Спочатку поліція вийшла на слід його товариша. Той розповів, що серед ночі жінка кудись зникла, а Тенгіз запропонував терміново переїхати на інший пляж і забрати її намет.

Вбивство жінки сталося під час сварки. Підозрюваний копам зізнався, що з Оксаною були знайомі всього два дні. Вона йому дуже сподобалася, і якось увечері запропонував провести ніч разом, на що отримав категоричну відмову. Ображений чоловік почав бити жінку руками і ногами, а потім схопився за сапку і вдарив по голові.

Але на суді щодо обрання запобіжного заходу він уже відмовився від своїх щиросердних зізнань. Сказав, що дуже хворий і в такому стані просто не зміг би вбити людину. Більш того, запевнив, що копи його побили і навіть довелося їхати в лікарню.

До України Тенгіз Ецадеішвілі втік із Росії, де його нібито вже судили за шахрайство та розбій. Проте Оксана Кеня – не перша його жертва. Він жорстоко убив свою коханку із Вінниччини – запідозрив у крадіжці грошей. Його засудили до 14 років, він мав би сидіти аж до 2025-го, але у серпні його випустили за гарну поведінку.

Не минуло й місяця після звільнення, як він знову вбив людину. Цього разу Ецадеішвілі загрожує довічне.