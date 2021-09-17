Ночевала в палатке у реки: в Киеве нашли убийцу 37-летней заробитчанки

В Киеве нашли убийцу женщины, которая приехала в город на заработки из Черниговской области. Она не имела жилья, потому поселилась в палатке в Оболонском районе на берегу реки Днепр.

Тело женщины в палатке случайно обнаружил прохожий. Правоохранители с свидетельских составили фоторобот мучжины, в компании которого в последний раз видели погибшую.

Убийцу 37-летней уроженки Черниговской области нашли на территории Труханова острова. Им оказался 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства. Только в апреле он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

Против мужчины открыли уголовное производство по ч 1. ст. 115 УК (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: