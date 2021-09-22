Житель одного из сел Днепропетровской области пожизненно будет находиться за решеткой из-за убийства сожительницы и ее отчима.
Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставив предыдущие решения без изменений.
– Верховный Суд согласился с утверждением прокурора, что только пожизненное лишение свободы является мерой принуждения для жестокого убийцы, – отмечают в Офисе генпрокурора.
Двух людей мужчина лишил жизни еще в прошлом году 25 марта. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи детской площадки в селе Китайгородка.
Поссорившись с сожительницей и ее отчимом, житель Днепропетровской области забил их до смерти деревянным черенком топора.
Без матери осталось пятеро несовершеннолетних детей.
В сентябре в палатке на берегу Днепра в Оболонском районе Киева нашли тело 37-летней жительницы Черниговской области.
Как стало известно впоследствии, в столицу женщина приехала на заработки, а на берегу реки поселилась, потому что не имела жилья.
Фоторобот возможного убийцы помогли составить рыбаки. Очевидцы рассказали, что женщину часто видели в компании мужчин, поселившихся в палатках рядом.
Подозреваемого в убийстве иностранца задержали на Трухановом острове.
Мужчина признался, что зарубил женщину сапой, потому что та отказала ему в интимной близости.