Житель одного из сел Днепропетровской области пожизненно будет находиться за решеткой из-за убийства сожительницы и ее отчима.

Такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, оставив предыдущие решения без изменений.

– Верховный Суд согласился с утверждением прокурора, что только пожизненное лишение свободы является мерой принуждения для жестокого убийцы, – отмечают в Офисе генпрокурора.

Двух людей мужчина лишил жизни еще в прошлом году 25 марта. Чрезвычайное происшествие произошло вблизи детской площадки в селе Китайгородка.

Поссорившись с сожительницей и ее отчимом, житель Днепропетровской области забил их до смерти деревянным черенком топора.

Без матери осталось пятеро несовершеннолетних детей.

В сентябре в палатке на берегу Днепра в Оболонском районе Киева нашли тело 37-летней жительницы Черниговской области.

Как стало известно впоследствии, в столицу женщина приехала на заработки, а на берегу реки поселилась, потому что не имела жилья.

Фоторобот возможного убийцы помогли составить рыбаки. Очевидцы рассказали, что женщину часто видели в компании мужчин, поселившихся в палатках рядом.

Подозреваемого в убийстве иностранца задержали на Трухановом острове.

Мужчина признался, что зарубил женщину сапой, потому что та отказала ему в интимной близости.