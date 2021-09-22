Житель одного із сіл Дніпропетровської області довічно перебуватиме за ґратами через вбивство співмешканки та її вітчима.

Таке рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишивши попередні рішення без змін.

– Верховний Суд погодився із твердженням прокурора, що лише довічне позбавлення волі є справедливим заходом примусу для жорстокого вбивці, – зазначають в Офісі генпрокурора.

Життя двох людей чоловік забрав ще торік 25 березня. Надзвичайна подія сталася поблизу дитячого майданчика в селі Китайгородка.

Посварившись із співмешканкою та її вітчимом, житель Дніпропетровської області забив їх до смерті дерев’яним держаком сокири.

Без матері залишилось п’ятеро неповнолітніх дітей.

У вересні в наметі на березі Дніпра в Оболонському районі Києва знайшли тіло 37-річної жительки Чернігівської області.

Як стало відомо згодом, до столиці жінка приїхала на заробітки, а на березі річки оселилася, бо не мала житла.

Фоторобот можливого вбивці допомогли скласти рибалки. Очевидці розповіли, що жінку часто бачили в компанії чоловіків, які оселилися в наметах поруч.

Підозрюваного у вбивстві іноземця затримали на Трухановому острові.

Чоловік зізнався, що зарубав жінку сапою, бо та відмовила йому в інтимній близькості.