В Одесской области 12-летний подросток сжег церковь, в которой служил отец его одноклассника — подробности и фото

В Одесской области 12-летний подросток поджег церковь, в которой служил отец его одноклассника. Таким образом парень хотел отомстить за буллинг.

Инцидент произошел в селе Иванчанка Болградского района вечером 21 сентября.

Хотел отомстить за буллинг: в Одесской области 12-летний подросток сжег церковь / 2 фотографии

В результате пожара повреждено здание и имущество культового сооружения, пострадавших нет.

Местные жители самостоятельно потушили пламя. Впоследствии правоохранители выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель.

Подросток признался в содеянном, и объяснил, что так он хотел отомстить однокласснику, который якобы постоянно его преследовал.

Известно, что отец одноклассника — священник в сельском храме.

Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то на его родителей будет составлен протокол.

По данным полицейских, родители парня уже попадали в поле зрения правоохранителей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Сейчас полицейские проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника.