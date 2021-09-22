На Одещині 12-річний підліток спалив церкву, в якій служив батько його однокласника – подробиці та фото

В Одеській області 12-річний підліток підпалив церкву, в якій служив батько його однокласника. Таким чином хлопець хотів помститися за булінг.

Інцидент стався у селі Іванчанка Болградського району ввечері 21 вересня.

Хотів помститися за булінг: на Одещині 12-річний підліток спалив церкву / 2 фотографии

Унаслідок пожежі пошкоджено будівлю та майно культової споруди, постраждалих немає.

Місцеві жителі самотужки загасили полум’я. Згодом правоохоронці з’ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель.

Підліток зізнався у скоєному, та пояснив, що так він хотів помститися однокласникові, який нібито постійно його цькував.

Відомо, що батько однокласника – священник у сільському храмі.

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна. Оскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, то на його батьків буде складений протокол.

За даними поліцейських, батьки хлопця вже потрапляли в поле зору правоохоронців через невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію про ймовірний булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде надано правову оцінку діям кожного його учасника.