У Київській області біля села Лісники стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

ЗМІ повідомили, що поранення дістав водій. Цю ж інформацію підтвердили в МВС. Наразі йому надають медичну допомогу на місці події. Відомо, що сам Сергій Шефір не постраждав.

Правоохоронці ввели спецоперацію Сирена і шукають нападників. Вони просять усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію за номером 102.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в автомобіль Сергія Шефіра потрапило більше ніж 10 куль. На місті працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією – замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Сергій Шефір у 2019 році був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. Пізніше його призначили першим помічником президента України Володимира Зеленського.