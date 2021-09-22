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Дмитро Кудрявцев |

Произошла остановка сердца: пассажиры львовского трамвая спасли жизнь мужчине

Трамвай во Львове

Во Львове пассажиры трамвая №2 провели реанимационные мероприятия мужчине, у которого остановилось сердце.

Ему стало плохо на станции Площа Рынок примерно в 13.00, рассказал в среду, 22 сентября, заведующий отделением реанимации Львовской областной клинической больницы Олег Пивень.

По его словам, мужчине около 70 лет, однако точный возраст мужчины, как и его личность выяснить не удалось, поскольку у него не было при себе документов.

Среди пассажиров трамвая оказались люди, которые умели проводить сердечно-легочную реанимацию, которую они делали вплоть до прибытия скорой помощи.

После этого помощь больному начали оказывать медработники, которые и доставили пациента в реанимационное отделение, где после четвертой попытки дефибрилляции сердце удалось запустить.

— Почему у мужчины остановилось сердце, пока неизвестно, так как мы только начали проводить обследование. Электрокардиограмма показала, что инфаркта нет, — отметил Пивень.

Около 16.20 мужчина пришел в сознание и смог назвать врачам свое имя и фамилию.

Он рассказал, что ехал домой после работы, но помнит лишь, как садился в трамвай, а что было после этого — нет.

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Фото: Львовэлектротранс

Источник: Zaxid.net

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