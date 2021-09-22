Сталася зупинка серця: пасажири львівського трамвая врятували життя чоловікові

У Львові пасажири трамваю №2 провели реанімаційні заходи чоловікові, у якого зупинилося серце.

Йому стало погано на станції Площа Ринок приблизно о 13.00, розповів в середу, 22 вересня, завідувач відділенням реанімації Львівської обласної клінічної лікарні Олег Півень.

За його словами, чоловікові приблизно 70 років, проте точний його вік, як і особистість з’ясувати не вдалося, оскільки у нього не було при собі документів.

Серед пасажирів трамваю виявилися люди, які вміли проводити серцево-легеневу реанімацію, що вони й робили аж до прибуття швидкої допомоги.

Після цього допомогу хворому почали надавати медпрацівники, які і доставили пацієнта в реанімаційне відділення, де після четвертої спроби дефібриляції серце вдалося запустити.

– Чому у чоловіка зупинилося серце, поки що невідомо, так як ми лише почали проводити обстеження. Електрокардіограма показала, що інфаркту немає, – зазначив Півень.

Близько 16.20 чоловік прийшов до тями і зміг назвати лікарям своє ім’я та прізвище.

Він розповів, що їхав додому після роботи, але пам’ятає лише, як сідав у трамвай, а що було після цього – ні.

Фото: Львівелектросервіс