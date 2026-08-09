В понедельник, 10 августа, отключения света в Украине не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго.

Отключения света в Украине 10 августа не планируются

Как сообщили в Укрэнерго, завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется.

В то же время в компании советуют пользоваться мощными электроприборами в дневное время – с 10.00 до 16.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо, – говорится в сообщении.

Также в компании ранее сообщали, что из-за ночного и утреннего российского обстрела Одесской области было повреждено оборудование, в результате чего значительное количество потребителей г. Одесса и региона было обесточено.

К слову, ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины прошла период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии. В тоже время Укрэнерго сообщало о росте потребления электроэнергии на фоне активного использования украинцами кондиционеров.

По словам Шмыгаля, отключений удалось избежать, так как графики ремонтов на электростанциях, в том числе на АЭС, своевременно скорректировались.

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