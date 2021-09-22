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Валентина Летяк |

Загрози життю немає: в якому стані водій Шефіра після обстрілу авто

Загрози життю немає: в якому стані водій Шефіра після обстрілу авто

Головний лікар клінічної лікарні Феофанія Ігор Семенів розповів, що водію Сергія Шефіра, якого було поранено під час обстрілу авто, зробили операцію.

– Пацієнта Олександра Іванька доставили швидкою, медична допомога надана у повному обсязі, стан його нині стабільний, загрози життю немає. Він перебуває в одному з інтенсивних відділень, – сказав він на брифінгу.

Лікар повідомив, що кульове поранення було в ногу, але скільки саме – не уточнив.

– Операція пройшла стандартно, без ускладнень. Це звичайна операція. Терміни перебування в лікарні залежатимуть від того, як загоюватимуться рани, – додав він.

Замах на Сергія Шефіра стався 22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівкою Обухівського району Київської області. В авто помічника президента влучило більше 10 куль.

Сам Шефір не постраждав, а от у водія три кульові поранення. Попри це, він не зупинив машину, а доїхав до парковки супермаркету. Уже на місці йому викликали швидку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб – ст. 115 ККУ.

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