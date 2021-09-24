Нападение на полицейского в Ивано-Франковске – сколько ножевых ранений получил правоохранитель (фото, видео)

В Ивано-Франковске 35-летний полицейский получил 14 ножевых ранений от вора, проникшего в его квартиру.

Злоумышленник порезал правоохранителю шею, грудную клетку и травмировал легкие.

О происшествии полицейским сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что видела на улице окровавленного мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную помощь.

Чтобы найти нападавшего, правоохранители опросили свидетелей и просмотрели камеры наблюдений.

Задержали злоумышленника через несколько часов во Львове. К спецоперации привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецназовцев КОРД.

14 ножевых ранений: в Ивано-Франковске на полицейского напали в собственной квартире / 6 фотографий

Как выяснилось впоследствии, в квартиру полицейского проник ранее судимый за совершение квартирных краж 43-летний уроженец Львовской области.

На момент совершения преступления проживал в Ивано-Франковске.

Мужчине уже сообщили о подозрении по факту разбойного нападения и покушения на убийство сотрудника полиции.

В суд направлено ходатайство об избрании по отношению к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность фигуранта к совершению преступлений на территории области.

Источник: Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области, Ивано-Франковская областная прокуратура

Фото: Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области