Нападение на полицейского в Ивано-Франковске – сколько ножевых ранений получил правоохранитель (фото, видео)

В Ивано-Франковске 35-летний полицейский получил 14 ножевых ранений от вора, проникшего в его квартиру.
Злоумышленник порезал правоохранителю шею, грудную клетку и травмировал легкие.
О происшествии полицейским сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что видела на улице окровавленного мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказали своевременную помощь.
Чтобы найти нападавшего, правоохранители опросили свидетелей и просмотрели камеры наблюдений.
Задержали злоумышленника через несколько часов во Львове. К спецоперации привлекли оперативников уголовного розыска, бойцов роты полиции особого назначения и спецназовцев КОРД.
Как выяснилось впоследствии, в квартиру полицейского проник ранее судимый за совершение квартирных краж 43-летний уроженец Львовской области.
На момент совершения преступления проживал в Ивано-Франковске.
Мужчине уже сообщили о подозрении по факту разбойного нападения и покушения на убийство сотрудника полиции.
В суд направлено ходатайство об избрании по отношению к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность фигуранта к совершению преступлений на территории области.
Источник: Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области, Ивано-Франковская областная прокуратура
Фото: Главное управление Нацполиции в Ивано-Франковской области