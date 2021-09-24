Напад на поліцейського в Івано-Франківську – скільки ножових поранень дістав правоохоронець (фото, відео)

В Івано-Франківську 35-річний поліцейський дістав 14 ножових поранень від крадія, що проник до його квартири.

Зловмисник порізав правоохоронцю шию, грудну клітку та травмував легені.

Про надзвичайну подію поліцейським повідомила місцева жителька. Жінка розповіла, що бачила на вулиці закривавленого чоловіка.

Потерпілого госпіталізували до лікувального закладу, де йому надали своєчасну допомогу.

Щоб знайти нападника, правоохоронці опитали свідків та переглянули камери спостережень.

Затримали зловмисника через кілька годин у Львові. До спецоперації залучили оперативників карного розшуку, бійців роти поліції особливого призначення та спецпризначенців КОРД.

14 ножових поранень: в Івано-Франківську на поліцейського напали у власній квартирі / 6 фотографий

Як з’ясувалося згодом, до квартири поліцейського проник раніше судимий за скоєння квартирних крадіжок 43-річний уродженець Львівської області.

На момент вчинення злочину проживав в Івано-Франківську.

Чоловікові вже повідомили про підозру за фактом розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння злочинів на території області.

Джерело: Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна прокуратура

Фото: Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області