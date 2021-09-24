В Киеве неизвестные разбили лобовое стекло на нескольких новых автобусах Volvo, курсирующих по столичному маршруту №150.

–150-й маршрут парализован. Автобусы не ездят. Киевляне не могут добраться до места назначения, – сообщает заместитель главы Киевской горадминистрации Константин Усов.

Первый случай произошел 23 сентября на остановке Кирилловская церковь.

Злоумышленник, выйдя из автобуса, вынул из куртки молоток, ударил по ветровому стеклу и убежал.

Через 15 минут на конечной остановке 150-го маршрута, по ул. Милославской, другой злоумышленник швырнул в стекло Volvo Hybrid булыжником.

– Их не остановило ни присутствие людей в салоне, ни то, что был ясный белый день, – говорит Константин Усов.

Молотком и булыжником: в Киеве злоумышленники разбили окна новых маршруток / 3 фотографии

Заместитель главы Киевской горадминистрации убежден, что такими действиями злоумышленники пытаются давить на перевозчиков, которые согласились на новые условия города, инвестировали в обновленный современный подвижной состав и показали высокий стандарт пассажирских перевозок.

28 июля в Киеве на маршруты вышли 12 перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Все они обязаны предоставлять услуги по новым типовым договорам Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Согласно документу температура воздуха в салоне летом не должна превышать 22 градуса, а зимой быть не меньше 15 градусов.

Автобусы должны быть оснащены минимум пятью кнопками остановки по требованию, информационным плакатом утвержденного стандарта.

Водители должны носить специальную униформу, уметь оказывать домедицинскую помощь и общаться с пассажирами только на украинском языке. Кроме того, им запрещено курить и включать музыку в салоне.

Джерело: Константин Усов

Фото: Константин Усов