ДТП под Одессой — пострадали 5 человек, в том числе ребенок (ФОТО)

24 сентября в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии пострадали пять человек, среди них ребенок.

ДТП произошло в пятницу на трассе Одесса — Кучурган. Автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

Под Одессой микроавтобус столкнулся с грузовиком: среди пострадавших 6-летний ребенок / 3 фотографии

По данным правоохранителей, в результате аварии пострадали четверо взрослых людей и ребенок, которому шесть лет.

Всех пострадавших сразу доставили в медицинское учреждение. Врачи сообщили, что двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Все причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливает полиция. Дело предварительно квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В то же время в одном из местных Telegram-каналов сообщают, что в микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области.

— На служебном бусе они попали в ДТП со встречным грузовиком МАЗ. Пять человек доставлены с различными телесными повреждениями в больницу Беляевки, двое в тяжелом состоянии. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком, — говорится в сообщении.

Также сегодня произошло ДТП под Черкассами. На дороге столкнулись сразу пять автомобилей.

В масштабной аварии травмировались четыре человека, среди которых — 19-летняя беременная. У женщины и еще у 40-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Других пострадавших медики осматривали на месте аварии и госпитализировали.