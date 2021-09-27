Во Львовской области 22-летний парень убил топором жителя города Мукачево во время ссоры. Оба находились в гостях.

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в поселке Верхнее Синевидное.

На Львовщине 22-летний парень в гостях зарубил мужчину топором / 3 фотографии

Правоохранители, приехав в один из домов, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Погибшим оказался 42-летний житель города Мукачево Закарпатской области. По данным медицинских экспертов, причиной смерти мужчины стали травмы головы.

Впоследствии полицейские выяснили, что в тот день мужчины вместе были в гостях у другого жителя села.

Между ними возник конфликт, в ходе которого парень нанес мужчине смертельный удар топором по голове.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос о уведомление о подозрении по статье об умышленном убийстве.

Парню грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.