Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что “никто не продает футбол”, и обещает продолжить реализацию спорного плана по продаже доли в своих соревнованиях частным инвесторам.

Об этом сообщает BBC.

ФИФА планирует реализовать свой план

Последнее заявление ФИФА последовало за заявлением УЕФА и его 55 национальных ассоциаций о том, что они будут бойкотировать чемпионаты мира, если этот план будет реализован.

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КОНКАКАФ, которая руководит футболом в Северной и Центральной Америке, заявила, что ее 41 ассоциация-член также “отклонила” предложение президента ФИФА Джанни Инфантино.

Для принятия предложения Инфантино необходимо, чтобы 106 из 211 членов проголосовали за. Члены УЕФА и КОНКАКАФ вместе располагают 96 из этих голосов.

ФИФА утверждает, что процесс консультаций был “сорван из-за неточных сообщений СМИ”.

– Никто не продает футбол. Это не то, что ФИФА когда-либо могла бы рассматривать, – заявили в ФИФА.

Альтернативный ЧМ от УЕФА

Между тем Sky News сообщает, что у руководства УЕФА уже есть планы, которые можно было бы использовать для запуска собственной версии чемпионата мира.

Ранее УЕФА разработала формат Глобальной Лиги наций – финальные соревнования с участием восьми команд, проходящие после региональных отборочных турниров.

УЕФА планировала проводить финальные турниры в нечетные годы, когда не проходят чемпионаты Европы или чемпионаты мира.

Концепция была разработана в 2017 году после того, как Джанни Инфантино возглавил ФИФА, но так и не была реализована. Она предусматривает не один финальный турнир, а семь, в каждом из которых будут участвовать восемь команд в разных дивизионах, распределенных по рейтингу.

Это будут мини-чемпионаты мира, которые будут проводиться в разных странах, каждый из которых начнётся с четвертьфинала.

Идея заключалась в том, чтобы в состав каждой из основных Глобальных национальных лиг вошли три команды из Европы, две из Южной Африки и по одной из Африки, Азии и Северной Америки. Самая слабая конфедерация – Океания – должна была представить лишь одну команду в финальном турнире.

Планы не были реализованы, поскольку Инфантино настаивал на запуске расширенного Клубного чемпионата мира.

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