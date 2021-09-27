У Львівській області 22-річний хлопець вбив сокирою жителя міста Мукачево під час сварки. Обидва перебували у гостях.

Инцидент стався у ніч на 26 вересня у селищі Верхнє Синьовидне.

На Львівщині 22-річний хлопець у гостях зарубав чоловіка сокирою / 3 фотографии

Правоохоронці, приїхавши до одного з будинків, знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Загиблим виявився 42-річний житель міста Мукачево Закарпатської області. За даними медичних експертів, причиною смерті чоловіка стали травми голови.

Згодом поліцейські з’ясували, що того дня чоловіки разом були в гостях у іншого жителя села.

Між ними виник конфлікт, під час якого хлопець завдав чоловіку смертельного удару сокирою по голові.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за статтею про умисне вбивство.

Хлопцю загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.