У 32-летнего жителя Черновицкой области изъяли Mercedes во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Порубное.

Буковинцу сообщили, что сведения об автомобиле есть в базе данных Интерпола. В частности, указано, что транспортное средство похитили в Италии и с 31 января 2020 года он находится в розыске.

То, что ездил на краденом авто, водитель даже не подозревал. Как сообщил мужчина пограничникам, транспортное средство после покупки за границей было зарегистрировано в Украине.

Информацию об обнаружении авто отправили украинскому бюро Интерпола.

Впоследствии Mercedes с черновицкой регистрацией передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки и принятия правовых решений.

Задержали до выяснения обстоятельств и водителя иномарки.

В начале сентября в Польше задержали банду, которая занималась угоном автомобилей, мотоциклов и наркопреступностью. Ее участниками были трое украинцев и трое поляков.

Во время обысков правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, а также автозапчасти стоимостью примерно 500 тыс. злотых.

Кроме того, обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тыс. злотых наличными.

Кражами транспортных средств и скупкой похищенных автомобилей и запчастей к ним злоумышленники занимались с 2020 года по всей стране.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная границы