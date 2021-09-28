У 32-летнего жителя Черновицкой области изъяли Mercedes во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Порубное.
Буковинцу сообщили, что сведения об автомобиле есть в базе данных Интерпола. В частности, указано, что транспортное средство похитили в Италии и с 31 января 2020 года он находится в розыске.
То, что ездил на краденом авто, водитель даже не подозревал. Как сообщил мужчина пограничникам, транспортное средство после покупки за границей было зарегистрировано в Украине.
Информацию об обнаружении авто отправили украинскому бюро Интерпола.
Впоследствии Mercedes с черновицкой регистрацией передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки и принятия правовых решений.
Задержали до выяснения обстоятельств и водителя иномарки.
В начале сентября в Польше задержали банду, которая занималась угоном автомобилей, мотоциклов и наркопреступностью. Ее участниками были трое украинцев и трое поляков.
Во время обысков правоохранители изъяли у них четыре мотоцикла и легковой автомобиль, а также автозапчасти стоимостью примерно 500 тыс. злотых.
Кроме того, обнаружили электронные устройства, используемые для кражи транспортных средств, и 56 тыс. злотых наличными.
Кражами транспортных средств и скупкой похищенных автомобилей и запчастей к ним злоумышленники занимались с 2020 года по всей стране.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная границы