У 32-річного жителя Чернівецької області вилучили Mercedes під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску Порубне.

Буковинцю повідомили, що відомості про автомобіль є в базі даних Інтерполу. Зокрема, зазначено, що транспортний засіб викрали в Італії і з 31 січня 2020 року він перебуває в розшуку.

Те, що їздив на краденому авто, водій навіть не підозрював. Як повідомив чоловік прикордонникам, транспортний засіб після купівлі за кордоном був зареєстрований в Україні.

Інформацію про виявлення авто спрямували до українського бюро Інтерполу.

Після цього Mercedes із чернівецькою реєстрацією передали співробітникам Національної поліції для подальшої перевірки та ухвалення правових рішень.

Затримали до з’ясування обставин і водія іномарки.

На початку вересня в Польщі затримали банду, яка займалася викраденням автомобілів, мотоциклів і наркозлочинністю. Її учасниками були троє українців і троє поляків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в них чотири мотоцикли та легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 тис. злотих.

Крім того, виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, та 56 тис. злотих готівкою.

Крадіжками транспортних засобів і скуповуванням викрадених автомобілів та запчастин до них зловмисники займались із 2020 року по всій країні.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордони