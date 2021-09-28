В селе Куяльницкой объединенной территориальной общины, что в Одесской области, дети 9-ти и 13-ти лет подожгли дом многодетной семьи.

Спасателей на место происшествия, заметив огонь, вызвала местная жительница.

Ликвидировать пожар успели до тех пор, пока он не нанес значительный ущерб.

Ребята 9-ти и 13-ти лет признались, что подожгли диван и занавеску, разбив окно закрытого дома. Таким образом малолетние хотели развлечься.

В доме на время пожара никого не было, потому что хозяйка недавно умерла, ее 36-летний муж вместе с трехмесячным сыном находился в больнице, а старшие дети – 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет – были у родственников.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного повреждения имущества путем поджога.

В Одесской области двое детей ради развлечения подожгли дом многодетной семьи / 3 фотографии

После установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности родителей малолетних поджигателей.

Им грозит лишение свободы до десяти лет.