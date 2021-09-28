Пожежа в Одеській області

У селі Куяльницької об’єднаної територіальної громади, що в Одеській області, хлопці 9-ти та 13-ти років підпалили будинок багатодітної родини.
Рятувальників на місце події, помітивши вогонь, викликала місцева жителька.
Ліквідувати пожежу встигли до того часу, поки вона не завдала значної шкоди.
Хлопці 9-ти та 13-ти років зізналися, що підпалили диван і фіранку, розбивши вікно зачиненого будинку. Таким чином малолітні хотіли розважитися.
У будинку на час пожежі нікого не було, бо господиня оселі нещодавно померла, її 36-річний чоловік разом із тримісячним сином перебував у лікарні, а старші діти – 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років – були в родичів.
Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу.
Після встановлення всіх обставин події вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності батьків малолітніх підпалювачів.
Їм загрожує позбавлення волі до десяти років.