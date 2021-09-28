Пожежа в Одеській області

У селі Куяльницької об’єднаної територіальної громади, що в Одеській області, хлопці 9-ти та 13-ти років підпалили будинок багатодітної родини.

Рятувальників на місце події, помітивши вогонь, викликала місцева жителька.

Ліквідувати пожежу встигли до того часу, поки вона не завдала значної шкоди.

Хлопці 9-ти та 13-ти років зізналися, що підпалили диван і фіранку, розбивши вікно зачиненого будинку. Таким чином малолітні хотіли розважитися.

У будинку на час пожежі нікого не було, бо господиня оселі нещодавно померла, її 36-річний чоловік разом із тримісячним сином перебував у лікарні, а старші діти – 13-річна дівчинка і троє хлопчиків віком від двох до восьми років – були в родичів.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу.

В Одеській області двоє дітей заради розваги підпалили будинок багатодітної родини / 3 фотографии

Після встановлення всіх обставин події вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності батьків малолітніх підпалювачів.

Їм загрожує позбавлення волі до десяти років.