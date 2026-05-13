Немецкий Гамбург объявил, что новым спортивным директором клуба станет 40-летняя Кетлин Крюгер. Она стала первой женщиной на этой должности.

О назначении клуб сообщил на официальном сайте.

Кэтлин Крюгер приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля и станет новым членом правления футбольного клуба.

– Назначив Кэтлин Крюгер, Гамбург привлекает в свои ряды авторитетную фигуру, которая на протяжении многих лет работала на высшем международном уровне в Баварии Мюнхен, — говорится в заявлении клуба.

Бывшая футболистка, выступавшая на позиции полузащитника, занимала в Баварии несколько должностей, а в последнее время работала руководителем отдела организации и инфраструктуры клуба.

— Я чрезвычайно рада доверию, которое мне оказали. Для меня — настоящая честь участвовать в формировании Гамбурга, одного из самых известных клубов немецкого футбола, на такой ответственной спортивной должности и строить будущее команды на спортивном уровне, — сказала она.

Как игрок, 40-летняя Крюгер провела 33 матча в Бундеслиге за Баварию в период с 2003 по 2009 год.

Гамбург искал нового спортивного директора после того, как экс-футболист сборной Германии Штефан Кунц ушел из клуба в начале года.

Кэтлин Крюгер станет первой женщиной, которая войдет в состав правления Гамбурга в качестве постоянного члена, ответственного за спортивное направление.

Немецкие СМИ пишут, что назначение Крюгер будет рассматриваться как еще один шаг на пути к гендерному равенству в немецком футболе.

В прошлом месяце Унион Берлин назначил Мари-Луизу Эту главным тренером до конца сезона. Таким образом, клуб стал первым в пятерке ведущих европейских лиг, назначившим женщину на эту должность. Свою первую победу на посту главного тренера Униона она одержала в воскресенье, когда команда со счетом 3:1 обыграла Майнц.

