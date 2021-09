Во вторник, 28 сентября, прогремел мощный взрыв в Швеции. В результате инцидента пострадали минимум 25 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, мощный взрыв прогремел около 05.00 по местному времени в многоэтажном жилом доме, расположенном в центральной части города Гетеборг.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg,about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p

