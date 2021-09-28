Во вторник, 28 сентября, прогремел мощный взрыв в Швеции. В результате инцидента пострадали минимум 25 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, мощный взрыв прогремел около 05.00 по местному времени в многоэтажном жилом доме, расположенном в центральной части города Гетеборг.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg，about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) September 28, 2021

После взрыва в здании возник пожар. Густой дым заполнил квартиры в трех подъездах дома, а также гаражи.

На место происшествия сразу приехали спасатели, медики и правоохранители. Из помещения эвакуировали около 200 человек.

В больницы были доставлены 20-25 пострадавших. Из них три женщины в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные ранения.

В спасательной службе сообщили, что люди, вероятно, прыгали и слезали из окон, чтобы спастись от огня. Поэтому некоторые из пострадавших сильно травмировались.

Причина взрыва пока неизвестна. Полиция начала предварительное расследование по факту общего разрушения.

Источник: Expressen, Sveriges Radio, Aftonbladet

Фото: Rahul Upadhyay