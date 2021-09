У вівторок, 28 вересня, прогримів потужний вибух у Швеції. Унаслідок інциденту постраждало щонайменше 25 осіб, троє з них у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, потужний вибух прогримів близько 05.00 за місцевим часом у багатоповерховому житловому будинку, що розташований у центральній частині міста Гетеборг.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg,about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p

