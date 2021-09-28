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Анастасія Рогожінська |

Люди стрибали з вікон: у Швеції прогримів потужний вибух у будинку

Люди стрибали з вікон: у Швеції прогримів потужний вибух у будинку

У вівторок, 28 вересня, прогримів потужний вибух у Швеції. Унаслідок інциденту постраждало щонайменше 25 осіб, троє з них у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, потужний вибух прогримів близько 05.00 за місцевим часом у багатоповерховому житловому будинку, що розташований у центральній частині міста Гетеборг.

Після вибуху в будівлі виникла пожежа. Густий дим заповнив квартири в трьох під’їздах будинку, а також гаражі.

На місце події одразу приїхали рятувальники, медики та правоохоронці. Із приміщення евакуювали близько 200 жителів.

До лікарень доставили 20-25 постраждалих. Із них троє жінок у віці від 60 до 80 років дістали серйозні поранення.

У рятувальній службі повідомили, що люди, ймовірно, стрибали та злазили з вікон, щоб врятуватися від вогню. Тому деякі з постраждалих сильно травмувались.

Причина вибуху наразі невідома. Поліція розпочала попереднє розслідування за фактом загального руйнування.

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Джерело: Expressen, Sveriges Radio, Aftonbladet

Фото: Rahul Upadhyay

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