У вівторок, 28 вересня, прогримів потужний вибух у Швеції. Унаслідок інциденту постраждало щонайменше 25 осіб, троє з них у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, потужний вибух прогримів близько 05.00 за місцевим часом у багатоповерховому житловому будинку, що розташований у центральній частині міста Гетеборг.

An #explosion hits a residential building in the Sweden’s #Gothenburg，about 25 people were taken to hospital.#Göteborg pic.twitter.com/NB1KMR2F3p — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) September 28, 2021

Після вибуху в будівлі виникла пожежа. Густий дим заповнив квартири в трьох під’їздах будинку, а також гаражі.

На місце події одразу приїхали рятувальники, медики та правоохоронці. Із приміщення евакуювали близько 200 жителів.

До лікарень доставили 20-25 постраждалих. Із них троє жінок у віці від 60 до 80 років дістали серйозні поранення.

У рятувальній службі повідомили, що люди, ймовірно, стрибали та злазили з вікон, щоб врятуватися від вогню. Тому деякі з постраждалих сильно травмувались.

Причина вибуху наразі невідома. Поліція розпочала попереднє розслідування за фактом загального руйнування.

Джерело: Expressen, Sveriges Radio, Aftonbladet

Фото: Rahul Upadhyay