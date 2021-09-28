В двухэтажном доме Харькова умер мужчина в результате несчастного случая. Гражданин упал на электрический обогреватель.

На улице Большая Панасовская в Холодногорском районе вспыхнул пожар — на мужчине загорелась одежда. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью 28 сентября в спасательную службу поступила информация об этом случае.

Сотрудники ГЧСЧ прибыли в коммунальную квартиру в Холодногорском районе. К сожалению, они обнаружили на втором этаже тело умершего мужчины.

Сейчас личность гражданина устанавливают правоохранители. По данным ГСЧС, накануне мужчина упал на электрический обогреватель, из-за чего на нем загорелась одежда.

На место происшествия спасателей не вызывали. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого несчастного случая.

По данным ГЧСЧ, по состоянию на утро 28 сентября, за прошлые сутки на территории Харьковщины произошло шесть пожаров. Среди них два случая в городе Харькове и четыре в области.

Всего на территории Украины за 24 часа произошло 136 пожаров, работникам ГЧСЧ удалось спасти одного человека.