Пожар в Чугуеве: подробности пожара в школе

Огонь тушили всю ночь, ученики перешли на дистанционное обучение: в Чугуеве сгорела школа

В городе Чугуев Харьковской области сгорело здание общеобразовательной школы №2 по адресу улице Гвардейская, 43. Спасатели всю ночь пытались потушить огонь.

На место происшествия направили два отделения спасательной службы на автоцистернах и одно — на автолестнице. Однако этих сил оказалось недостаточно, поэтому привлекли еще отделения на автоцистернах, автолестнице и газодымозащитной службы из Харькова.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, эпицентром пожара стал спортивный зал. Огонь вспыхнул вечером 19 сентября, а пожар удалось ликвидировать только 20 сентября в 6.30.

Всего огонь тушили 50 работников ГСЧС с помощью 12 единиц пожарно-спасательной техники. Пламя уничтожило крышу, 500 кв. м помещения спортзала и частично двухэтажное здание школы.

К счастью, пострадавших нет. Сейчас школьники будут учиться в дистанционном формате. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 130 пожаров, в результате которых двое людей погибли и еще два человека пострадали.

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