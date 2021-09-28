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Юлія Захарченко |

У Харкові чоловік помер після падіння на електричний обігрівач

У Харкові чоловік помер після падіння на електричний обігрівач

У двоповерховому будинку Харкова помер чоловік унаслідок нещасного випадку. Громадянин впав на електричний обігрівач.

На вулиці Велика Панасівська у Холодногірському районі спалахнула пожежа – на чоловікові загорівся одяг. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі 28 вересня до рятувальної служби надійшла інформація про цей випадок.

Працівники ДСНС прибули у комунальну квартиру в Холодногірському районі. На жаль, вони виявили на другому поверсі тіло померлого чоловіка.

Наразі особу громадянина встановлюють правоохоронці. За даними ДСНС, напередодні чоловік впав на електричний обігрівач, через що на ньому загорівся одяг.

На місце події рятувальників не викликали. Зараз фахівці встановлюють всі обставини цього нещасного випадку.

За даними ДСНС, станом на ранок 28 вересня, за минулу добу на території Харківщини сталося шість пожеж. Серед них два випадки у місті Харкові та чотири в області.

Загалом на території України за 24 години сталося 136 пожеж, працівникам ДСНС вдалося врятувати одну людину.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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