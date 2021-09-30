Мать украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова, в квартиру которой 28 сентября с обысками ворвались 12 сотрудников так называемого “следственного управления ФСБ Симферополя”, встретилась с адвокатом.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Адвокат посетил ее по месту жительства в Симферополе, во временно оккупированном Крыму.

– Женщина подтвердила, что утром 28 сентября 2021 года в ее доме состоялись незаконные обыски, которые длились в течение трех часов, – передает содержание разговора адвоката с женщиной омбудсмен.

Впоследствии 74-летнюю гражданку Украины отвезли в так называемый “следственный участок”.

– Там ее держали несколько часов без адвоката и допрашивали по поводу местопребывания сына, который якобы принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, – добавляет Уполномоченная Верховной Рады.

Действия представителей так называемых “правоохранительных органов” во временно оккупированном Крыму в отношении гражданки Украины Людмила Денисова расценивает как незаконные, недопустимые и призванные оказывать давление на ее сына.

В квартиру 74-летней матери Станислава Краснова представители спецслужб, взломав дверь, проникли в 06.00 28 сентября.

Обыски продолжались без объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов.

“Следователи ФСБ” поломали мебель, повредили личные вещи женщины, изъяли телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего их оформления.

Из-за случившегося уполномоченная Верховной Рады обратилась к генеральному прокурору и омбудсмену РФ.