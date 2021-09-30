Матір українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова, у квартиру якої 28 вересня з обшуками увірвалися 12 співробітників так званого “слідчого управління ФСБ Сімферополя”, зустрілася з адвокатом.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Адвокат відвідав її за місцем проживання в Сімферополі, в тимчасово окупованому Криму.

– Жінка підтвердила, що вранці 28 вересня 2021 року в її помешканні відбулися незаконні обшуки, які тривали впродовж трьох годин, – передає зміст розмови адвоката з жінкою омбудсмен.

Згодом 74-річну громадянку України відвезли в так званий “слідчий відділок”.

– Там її тримали кілька годин без адвоката та допитували з приводу місцеперебування сина, який начебто брав участь у незаконних збройних формуваннях, – додає Уповноважена Верховної Ради.

Дії представників так званих “правоохоронних органів” у тимчасово окупованому Криму стосовно громадянки України Людмила Денісова розцінює як незаконні, неприпустимі та покликані чинити тиск на її сина.

До квартири 74-річної матері Станіслава Краснова представники спецслужб, зламавши двері, проникли о 06.00 28 вересня.

Обшуки тривали без пояснень та роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів.

“Слідчі ФСБ” зламали меблі, пошкодили особисті речі жінки, вилучили телефон та інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів й належного їх оформлення.

Через подію, що сталася, Уповноважена Верховної Ради звернулася до генерального прокурора та омбудсмена РФ.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова