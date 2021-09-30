ДТП в Черкасской области – семилетний ребенок в коме (фото)

Шполянские медики спасают семилетнюю девочку, которая попала под колеса ГАЗели в поселке Станиславчик Матусовской объединенной территориальной общины.

Сейчас девочка в коме. Транспортировать ее в Черкасскую областную больницу не могут из-за крайне тяжелого состояния.

Чрезвычайная ситуация произошла 29 сентября около 15.00. Семилетний ребенок вместе с матерью вышел из автобуса на остановке возле села.

Затем девочка неожиданно выбежала на проезжую часть, где как раз ехал автомобиль. 57-летний водитель на появление ребенка на дороге не успел отреагировать.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на глазах у матери и других свидетелей. Последние и вызвали скорую и полицию.

Сейчас девочка с тяжелыми травмами находится в Шполянской районной больнице.

В Черкасской области 7-летняя девочка попала под колеса ГАЗели на глазах у матери / 2 фотографии

Следователи Звенигородского районного отдела полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает до 85 тыс. грн штрафа, до двух лет исправительных работ, до полугода ареста или до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Следствие продолжается.