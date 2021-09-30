ДТП у Черкаській області – семирічна дитина в комі (фото)

Шполянські медики рятують семирічну дівчинку, яка втрапила під колеса ГАЗелі в селищі Станіславчик Матусівської об’єднаної територіальної громади.

Нині дівчинка в комі. Транспортувати її до Черкаської обласної лікарні не можуть через вкрай важкий стан.

Надзвичайна ситуація сталася 29 вересня близько 15.00. Семирічна дитина разом із матір’ю вийшла з автобуса на зупинці біля села.

Потім дівчинка неочікувано вибігла на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль. 57-річний водій на появу дитини на дорозі не встиг зреагувати.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на очах у матері та інших свідків. Останні й викликали швидку та поліцію.

Зараз дівчинка із тяжкими травмами перебуває в Шполянській районній лікарні.

У Черкаській області 7-річна дівчинка потрапила під колеса ГАЗелі на очах у матері / 2 фотографии

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до 85 тис. грн штрафу, до двох років виправних робіт, до півроку арешту або до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Слідство триває.