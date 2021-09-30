Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся туристический автобус, в котором находилось семь человек. В результате аварии пострадало несколько лиц.

По информации спасательной службы, ДТП на Львовщине произошло вблизи села Волосянка Стрыйского района в среду, 29 сентября.

На туристическом марше горы Высокий Верх водитель автомобиля, который перевозил семь туристов, перевернулся. В результате аварии пять человек травмированные.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести спасатели транспортировали, после чего их доставили в медицинское учреждение.

Также вчера произошло смертельное ДТП в Киевской области. Иномарка на скорости влетела в мусоровоз, который как раз собирались нагружать.

Водитель иномарки и еще один пассажир погибли сразу на месте происшествия. Трех других пострадавших доставили в больницу.