У Львівській області під час підйому на гору Високий Верх перекинувся туристичний автобус, в якому перебувало семеро осіб. Внаслідок аварії постраждало декілька людей.

За інформацією рятувальної служби, ДТП на Львівщині сталася поблизу села Волосянка Стрийського району у середу, 29 вересня.

На туристичному марші гори Високий Верх водій автомобіля, який перевозив семеро туристів, допустив перекидання. Унаслідок аварії п’ятеро осіб травмовано.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості рятувальники транспортували, після чого їх доставили до медичного закладу.

Також вчора сталася смертельна ДТП у Київській області. Іномарка на швидкості влетіла в сміттєвоз, який саме збирались навантажувати.

Водій іномарки та ще один пасажир загинули одразу на місці події. Трьох інших постраждалих доставили до лікарні.